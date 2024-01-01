Tonga pa'angasından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile TOP → USD çevirin

1.000 top
426,30 usd

1.00000 TOP = 0.42630 USD

23:17 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549451.0775589.44831.45061.650790.94790518.3677
1 GBP1.1696711.26035104.6231.696681.930831.1087321.4837
1 USD0.928050.79343183.01081.34621.531980.879717.0458
1 INR0.01117960.009558160.012046610.01621720.01845520.01059740.205344

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tonga pa'angasından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TOP → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tonga pa'angası için en iyi döviz çiftleri

TOP → USD

TOP → EUR

TOP → GBP

TOP → INR

TOP → JPY

TOP → RUB

TOP → AUD

TOP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / ABD Doları
1 TOP0.42630 USD
5 TOP2.13150 USD
10 TOP4.26300 USD
20 TOP8.52600 USD
50 TOP21.31500 USD
100 TOP42.63000 USD
250 TOP106.57500 USD
500 TOP213.15000 USD
1000 TOP426.30000 USD
2000 TOP852.60000 USD
5000 TOP2131.50000 USD
10000 TOP4263.00000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Tonga Pa'angası
1 USD2.34577 TOP
5 USD11.72885 TOP
10 USD23.45770 TOP
20 USD46.91540 TOP
50 USD117.28850 TOP
100 USD234.57700 TOP
250 USD586.44250 TOP
500 USD1172.88500 TOP
1000 USD2345.77000 TOP
2000 USD4691.54000 TOP
5000 USD11728.85000 TOP
10000 USD23457.70000 TOP