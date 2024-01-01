20 Tonga pa'angasından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile TOP → LKR çevirin

20 top
2.505,42 lkr

1,000 TOP = 125,3 LKR

21:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06589,0451,4651,6440,97317,694
1 GBP1,1711,246104,1831,7141,9241,13820,702
1 USD0,9390,803183,611,3761,5440,91416,614
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tonga pa'angasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TOP → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tonga pa'angası için en iyi döviz çiftleri

TOP → USD

TOP → EUR

TOP → GBP

TOP → INR

TOP → JPY

TOP → RUB

TOP → AUD

TOP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Sri Lanka Rupisi
1 TOP125,27100 LKR
5 TOP626,35500 LKR
10 TOP1.252,71000 LKR
20 TOP2.505,42000 LKR
50 TOP6.263,55000 LKR
100 TOP12.527,10000 LKR
250 TOP31.317,75000 LKR
500 TOP62.635,50000 LKR
1000 TOP125.271,00000 LKR
2000 TOP250.542,00000 LKR
5000 TOP626.355,00000 LKR
10000 TOP1.252.710,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Tonga Pa'angası
1 LKR0,00798 TOP
5 LKR0,03991 TOP
10 LKR0,07983 TOP
20 LKR0,15965 TOP
50 LKR0,39914 TOP
100 LKR0,79827 TOP
250 LKR1,99568 TOP
500 LKR3,99135 TOP
1000 LKR7,98270 TOP
2000 LKR15,96540 TOP
5000 LKR39,91350 TOP
10000 LKR79,82700 TOP