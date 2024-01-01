bin Sri Lanka rupisinden Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile LKR → TOP çevirin

1.000 lkr
7,88 top

1,000Sr LKR = 0,007885T$ TOP

07:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → TOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00790,0080
Düşük0,00760,0076
Ortalama0,00770,0077
Değişim2.49%0.47%
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1 LKR → TOP istatistikleri

LKR → TOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0079, en düşük 0,0076 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0077 oldu. LKR → TOP kurundaki değişiklik 2.49 değerindeydi.

LKR → TOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0080, en düşük 0,0076 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0077 oldu. LKR → TOP kurundaki değişiklik 0.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7341,5330,9261,3383,673
1 CAD0,72310,56660,5781,1090,670,9682,657
1 GBP1,2791,7681107,1161,9611,1841,7114,699
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Tonga Pa'angası
1 LKR0,00788 TOP
5 LKR0,03942 TOP
10 LKR0,07885 TOP
20 LKR0,15769 TOP
50 LKR0,39423 TOP
100 LKR0,78846 TOP
250 LKR1,97114 TOP
500 LKR3,94229 TOP
1000 LKR7,88457 TOP
2000 LKR15,76914 TOP
5000 LKR39,42285 TOP
10000 LKR78,84570 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Sri Lanka Rupisi
1 TOP126,83000 LKR
5 TOP634,15000 LKR
10 TOP1.268,30000 LKR
20 TOP2.536,60000 LKR
50 TOP6.341,50000 LKR
100 TOP12.683,00000 LKR
250 TOP31.707,50000 LKR
500 TOP63.415,00000 LKR
1000 TOP126.830,00000 LKR
2000 TOP253.660,00000 LKR
5000 TOP634.150,00000 LKR
10000 TOP1.268.300,00000 LKR