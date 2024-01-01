Tacikistan somonundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile TJS → LKR çevirin

1.000 tjs
28.563,50 lkr

1.00000 TJS = 28.56350 LKR

22:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855221.0771589.42451.450541.65080.94774518.3724
1 GBP1.1692911.25955104.5671.696171.930341.1081921.4835
1 USD0.92840.793934183.01951.346651.532570.8799517.0565
1 INR0.01118260.009563230.012045410.01622090.01846030.01059930.205452

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Tacikistan somonundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TJS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TJS → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tacikistan somonu için en iyi döviz çiftleri

TJS → USD

TJS → EUR

TJS → GBP

TJS → INR

TJS → JPY

TJS → RUB

TJS → AUD

TJS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Sri Lanka Rupisi
1 TJS28.56350 LKR
5 TJS142.81750 LKR
10 TJS285.63500 LKR
20 TJS571.27000 LKR
50 TJS1428.17500 LKR
100 TJS2856.35000 LKR
250 TJS7140.87500 LKR
500 TJS14281.75000 LKR
1000 TJS28563.50000 LKR
2000 TJS57127.00000 LKR
5000 TJS142817.50000 LKR
10000 TJS285635.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Tacikistan Somonu
1 LKR0.03501 TJS
5 LKR0.17505 TJS
10 LKR0.35010 TJS
20 LKR0.70020 TJS
50 LKR1.75049 TJS
100 LKR3.50098 TJS
250 LKR8.75245 TJS
500 LKR17.50490 TJS
1000 LKR35.00980 TJS
2000 LKR70.01960 TJS
5000 LKR175.04900 TJS
10000 LKR350.09800 TJS