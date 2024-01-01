Sierra Leone leonesinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile SLL → XPF çevirin

1.000 sll
5 xpf

1.00000 SLL = 0.00490 XPF

21:18 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551.077189.38891.450481.651110.94780518.36
1 GBP1.1695911.25975104.5471.696441.93111.1085421.4734
1 USD0.928450.793808182.99031.346651.532920.8799517.0458
1 INR0.01118710.009565070.012049610.01622660.01847110.0106030.205395

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sierra Leone leonesinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SLL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SLL → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sierra Leone leonesi için en iyi döviz çiftleri

SLL → USD

SLL → SGD

SLL → CAD

SLL → EUR

SLL → INR

SLL → ZAR

SLL → AUD

SLL → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / CFP Frangı
1 SLL0.00490 XPF
5 SLL0.02449 XPF
10 SLL0.04898 XPF
20 SLL0.09796 XPF
50 SLL0.24489 XPF
100 SLL0.48978 XPF
250 SLL1.22445 XPF
500 SLL2.44890 XPF
1000 SLL4.89781 XPF
2000 SLL9.79562 XPF
5000 SLL24.48905 XPF
10000 SLL48.97810 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Sierra Leone Leonesi
1 XPF204.17300 SLL
5 XPF1020.86500 SLL
10 XPF2041.73000 SLL
20 XPF4083.46000 SLL
50 XPF10208.65000 SLL
100 XPF20417.30000 SLL
250 XPF51043.25000 SLL
500 XPF102086.50000 SLL
1000 XPF204173.00000 SLL
2000 XPF408346.00000 SLL
5000 XPF1020865.00000 SLL
10000 XPF2041730.00000 SLL