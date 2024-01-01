20 İsviçre frangından Sierra Leone leonesine
Reel döviz kuru ile XPF → SLL çevirin
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|1 XPF → SLL
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|206,7750
|207,6080
|Düşük
|203,0300
|202,3100
|Ortalama
|205,0603
|204,6996
|Değişim
|0.19%
|0.10%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 XPF → SLL istatistikleri
XPF → SLL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 206,7750, en düşük 203,0300 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 205,0603 oldu. XPF → SLL kurundaki değişiklik 0.19 değerindeydi.
XPF → SLL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 207,6080, en düşük 202,3100 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 204,6996 oldu. XPF → SLL kurundaki değişiklik 0.10 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
İsviçre frangından Sierra Leone leonesine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SLL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → SLL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları CFP Frangı / Sierra Leone Leonesi
|1 XPF
|204,73700 SLL
|5 XPF
|1.023,68500 SLL
|10 XPF
|2.047,37000 SLL
|20 XPF
|4.094,74000 SLL
|50 XPF
|10.236,85000 SLL
|100 XPF
|20.473,70000 SLL
|250 XPF
|51.184,25000 SLL
|500 XPF
|102.368,50000 SLL
|1000 XPF
|204.737,00000 SLL
|2000 XPF
|409.474,00000 SLL
|5000 XPF
|1.023.685,00000 SLL
|10000 XPF
|2.047.370,00000 SLL