Çek Cumhuriyeti korunasından Sierra Leone leonesine

Reel döviz kuru ile CZK → SLL çevirin

10.000 czk
9.489.080 sll

1,000 CZK = 948,9 SLL

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0640,8551.468,64,28788,96934,4320,973
1 USD0,9410,8031.380,134,02983,60932,3580,914
1 GBP1,171,24511.718,265,015104,09440,2861,138
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,0610,0230,001

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Çek Cumhuriyeti korunasından Sierra Leone leonesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CZK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SLL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CZK → SLL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çek Cumhuriyeti korunası için en iyi döviz çiftleri

CZK → EUR

CZK → USD

CZK → GBP

CZK → KRW

CZK → PLN

CZK → INR

CZK → TRY

CZK → CHF

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Sierra Leone Leonesi
1 CZK948,90800 SLL
5 CZK4.744,54000 SLL
10 CZK9.489,08000 SLL
20 CZK18.978,16000 SLL
50 CZK47.445,40000 SLL
100 CZK94.890,80000 SLL
250 CZK237.227,00000 SLL
500 CZK474.454,00000 SLL
1000 CZK948.908,00000 SLL
2000 CZK1.897.816,00000 SLL
5000 CZK4.744.540,00000 SLL
10000 CZK9.489.080,00000 SLL
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 SLL0,00105 CZK
5 SLL0,00527 CZK
10 SLL0,01054 CZK
20 SLL0,02108 CZK
50 SLL0,05269 CZK
100 SLL0,10538 CZK
250 SLL0,26346 CZK
500 SLL0,52692 CZK
1000 SLL1,05384 CZK
2000 SLL2,10768 CZK
5000 SLL5,26920 CZK
10000 SLL10,53840 CZK