Seyşeller rupisinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile SCR → XPF çevirin

1.000 scr
8.019 xpf

1.00000 SCR = 8.01860 XPF

20:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549151.076989.38141.450961.651560.94756518.3571
1 GBP1.1697111.25965104.5491.697191.931831.1083721.4722
1 USD0.92860.793871182.99881.347351.533620.8798517.0462
1 INR0.0111880.009564850.012048410.01623340.01847770.01060080.205379

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Seyşeller rupisinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / CFP Frangı
1 SCR8.01860 XPF
5 SCR40.09300 XPF
10 SCR80.18600 XPF
20 SCR160.37200 XPF
50 SCR400.93000 XPF
100 SCR801.86000 XPF
250 SCR2004.65000 XPF
500 SCR4009.30000 XPF
1000 SCR8018.60000 XPF
2000 SCR16037.20000 XPF
5000 SCR40093.00000 XPF
10000 SCR80186.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Seyşeller Rupisi
1 XPF0.12471 SCR
5 XPF0.62355 SCR
10 XPF1.24710 SCR
20 XPF2.49420 SCR
50 XPF6.23550 SCR
100 XPF12.47100 SCR
250 XPF31.17750 SCR
500 XPF62.35500 SCR
1000 XPF124.71000 SCR
2000 XPF249.42000 SCR
5000 XPF623.55000 SCR
10000 XPF1247.10000 SCR