10 Seyşeller rupisinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile SCR → XPF çevirin

10 scr
78 xpf

1,000₨ SCR = 7,759₣ XPF

14:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → XPF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,24658,3258
Düşük7,32267,3226
Ortalama7,86827,9777
Değişim-3.01%-4.78%
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1 SCR → XPF istatistikleri

SCR → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,2465, en düşük 7,3226 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,8682 oldu. SCR → XPF kurundaki değişiklik -3.01 değerindeydi.

SCR → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,3258, en düşük 7,3226 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,9777 oldu. SCR → XPF kurundaki değişiklik -4.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,09291,4571,5111,6730,93920,736
1 GBP1,17511,282107,4251,7751,9651,10324,357
1 USD0,9160,78183,7791,3841,5330,8618,995
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / CFP Frangı
1 SCR7,75856 XPF
5 SCR38,79280 XPF
10 SCR77,58560 XPF
20 SCR155,17120 XPF
50 SCR387,92800 XPF
100 SCR775,85600 XPF
250 SCR1.939,64000 XPF
500 SCR3.879,28000 XPF
1000 SCR7.758,56000 XPF
2000 SCR15.517,12000 XPF
5000 SCR38.792,80000 XPF
10000 SCR77.585,60000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Seyşeller Rupisi
1 XPF0,12889 SCR
5 XPF0,64445 SCR
10 XPF1,28890 SCR
20 XPF2,57780 SCR
50 XPF6,44450 SCR
100 XPF12,88900 SCR
250 XPF32,22250 SCR
500 XPF64,44500 SCR
1000 XPF128,89000 SCR
2000 XPF257,78000 SCR
5000 XPF644,45000 SCR
10000 XPF1.288,90000 SCR