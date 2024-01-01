10 İsviçre frangından Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile XPF → SCR çevirin

10 xpf
1,26 scr

1,000₣ XPF = 0,1264₨ SCR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → SCR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → SCRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,13660,1366
Düşük0,12130,1201
Ortalama0,12710,1254
Değişim1.10%2.98%
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1 XPF → SCR istatistikleri

XPF → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1366, en düşük 0,1213 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1271 oldu. XPF → SCR kurundaki değişiklik 1.10 değerindeydi.

XPF → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1366, en düşük 0,1201 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1254 oldu. XPF → SCR kurundaki değişiklik 2.98 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Seyşeller Rupisi
1 XPF0,12638 SCR
5 XPF0,63190 SCR
10 XPF1,26381 SCR
20 XPF2,52762 SCR
50 XPF6,31905 SCR
100 XPF12,63810 SCR
250 XPF31,59525 SCR
500 XPF63,19050 SCR
1000 XPF126,38100 SCR
2000 XPF252,76200 SCR
5000 XPF631,90500 SCR
10000 XPF1.263,81000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / CFP Frangı
1 SCR7,91261 XPF
5 SCR39,56305 XPF
10 SCR79,12610 XPF
20 SCR158,25220 XPF
50 SCR395,63050 XPF
100 SCR791,26100 XPF
250 SCR1.978,15250 XPF
500 SCR3.956,30500 XPF
1000 SCR7.912,61000 XPF
2000 SCR15.825,22000 XPF
5000 SCR39.563,05000 XPF
10000 SCR79.126,10000 XPF