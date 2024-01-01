Ruanda frangından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile RWF → LKR çevirin

1.000 rwf
245,72 lkr

1.00000 RWF = 0.24572 LKR

19:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10.92851.347350.7937451.345751.5333918.953783.0087
1 EUR1.07711.45110.8548851.449371.6514620.413189.4004
1 CAD0.7421980.68913410.5891160.9988121.1380814.067461.6089
1 GBP1.259851.169751.6974611.695441.9318423.8788104.579

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Ruanda frangından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Sri Lanka Rupisi
1 RWF0.24572 LKR
5 RWF1.22862 LKR
10 RWF2.45724 LKR
20 RWF4.91448 LKR
50 RWF12.28620 LKR
100 RWF24.57240 LKR
250 RWF61.43100 LKR
500 RWF122.86200 LKR
1000 RWF245.72400 LKR
2000 RWF491.44800 LKR
5000 RWF1228.62000 LKR
10000 RWF2457.24000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Ruanda Frangı
1 LKR4.06960 RWF
5 LKR20.34800 RWF
10 LKR40.69600 RWF
20 LKR81.39200 RWF
50 LKR203.48000 RWF
100 LKR406.96000 RWF
250 LKR1017.40000 RWF
500 LKR2034.80000 RWF
1000 LKR4069.60000 RWF
2000 LKR8139.20000 RWF
5000 LKR20348.00000 RWF
10000 LKR40696.00000 RWF