5 Nijerya nairasından Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile NGN → PGK çevirin

5 ngn
0,02 pgk

1.00000 NGN = 0.00474 PGK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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NGN → PGK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 PGK
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nijerya nairasından Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

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plane
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Papua Yeni Gine Kinası
1 NGN0.00474 PGK
5 NGN0.02369 PGK
10 NGN0.04738 PGK
20 NGN0.09477 PGK
50 NGN0.23692 PGK
100 NGN0.47385 PGK
250 NGN1.18462 PGK
500 NGN2.36923 PGK
1000 NGN4.73847 PGK
2000 NGN9.47694 PGK
5000 NGN23.69235 PGK
10000 NGN47.38470 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Nijerya Nairası
1 PGK211.03900 NGN
5 PGK1055.19500 NGN
10 PGK2110.39000 NGN
20 PGK4220.78000 NGN
50 PGK10551.95000 NGN
100 PGK21103.90000 NGN
250 PGK52759.75000 NGN
500 PGK105519.50000 NGN
1000 PGK211039.00000 NGN
2000 PGK422078.00000 NGN
5000 PGK1055195.00000 NGN
10000 PGK2110390.00000 NGN