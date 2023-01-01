250 Nijerya nairasından Papua Yeni Gine kinasına
Reel döviz kuru ile NGN → PGK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nijerya nairasından Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Nijerya Nairası
|1 PGK
|211.03900 NGN
|5 PGK
|1055.19500 NGN
|10 PGK
|2110.39000 NGN
|20 PGK
|4220.78000 NGN
|50 PGK
|10551.95000 NGN
|100 PGK
|21103.90000 NGN
|250 PGK
|52759.75000 NGN
|500 PGK
|105519.50000 NGN
|1000 PGK
|211039.00000 NGN
|2000 PGK
|422078.00000 NGN
|5000 PGK
|1055195.00000 NGN
|10000 PGK
|2110390.00000 NGN