50 Kazakistan tengesinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile KZT → SAR çevirin

1,000₸ KZT = 0,007557SR SAR

01:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KZT → SAR çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

SAR
1 KZT → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00780,0079
Düşük0,00760,0076
Ortalama0,00770,0077
Değişim-2.87%-4.16%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KZT → SAR istatistikleri

KZT → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0078, en düşük 0,0076 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0077 oldu. KZT → SAR kurundaki değişiklik -2.87 değerindeydi.

KZT → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0079, en düşük 0,0076 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0077 oldu. KZT → SAR kurundaki değişiklik -4.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - SAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34118,1390,9480,7911,7031,545
1 CAD0,7110,95212,8850,6740,5621,211,097
1 SGD0,7461,05113,5310,7070,591,271,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kazakistan tengesinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Arabistan Riyali
1 KZT0,00756 SAR
5 KZT0,03779 SAR
10 KZT0,07557 SAR
20 KZT0,15115 SAR
50 KZT0,37786 SAR
100 KZT0,75573 SAR
250 KZT1,88932 SAR
500 KZT3,77864 SAR
1000 KZT7,55728 SAR
2000 KZT15,11456 SAR
5000 KZT37,78640 SAR
10000 KZT75,57280 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Kazakistan Tengesi
1 SAR132,32300 KZT
5 SAR661,61500 KZT
10 SAR1.323,23000 KZT
20 SAR2.646,46000 KZT
50 SAR6.616,15000 KZT
100 SAR13.232,30000 KZT
250 SAR33.080,75000 KZT
500 SAR66.161,50000 KZT
1000 SAR132.323,00000 KZT
2000 SAR264.646,00000 KZT
5000 SAR661.615,00000 KZT
10000 SAR1.323.230,00000 KZT