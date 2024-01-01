bin Arabistan riyalinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile SAR → KZT çevirin

1.000 sar
126.558 kzt

1,000SR SAR = 126,6₸ KZT

08:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → KZT çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek127,9780127,9780
Düşük126,1770117,2880
Ortalama126,7954122,3557
Değişim0.14%6.93%
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1 SAR → KZT istatistikleri

SAR → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 127,9780, en düşük 126,1770 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 126,7954 oldu. SAR → KZT kurundaki değişiklik 0.14 değerindeydi.

SAR → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 127,9780, en düşük 117,2880 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 122,3557 oldu. SAR → KZT kurundaki değişiklik 6.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,747278,91,3880,92558,0761,5350,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,356201,00210,66641,8551,1060,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Kazakistan Tengesi
1 SAR126,55800 KZT
5 SAR632,79000 KZT
10 SAR1.265,58000 KZT
20 SAR2.531,16000 KZT
50 SAR6.327,90000 KZT
100 SAR12.655,80000 KZT
250 SAR31.639,50000 KZT
500 SAR63.279,00000 KZT
1000 SAR126.558,00000 KZT
2000 SAR253.116,00000 KZT
5000 SAR632.790,00000 KZT
10000 SAR1.265.580,00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Arabistan Riyali
1 KZT0,00790 SAR
5 KZT0,03951 SAR
10 KZT0,07902 SAR
20 KZT0,15803 SAR
50 KZT0,39508 SAR
100 KZT0,79015 SAR
250 KZT1,97538 SAR
500 KZT3,95075 SAR
1000 KZT7,90150 SAR
2000 KZT15,80300 SAR
5000 KZT39,50750 SAR
10000 KZT79,01500 SAR