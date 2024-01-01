Kazakistan tengesinden Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile KZT → PGK çevirin

1.000 kzt
8,36 pgk

1.00000 KZT = 0.00836 PGK

10:04 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855021.0733589.13441.453051.652450.94813518.3152
1 GBP1.1695611.25535104.2481.699431.932651.108921.4208
1 USD0.931650.796591183.04321.353751.539530.8833517.0636
1 INR0.0112190.009592480.012041910.01630180.01853890.01063720.205479

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Papua Yeni Gine Kinası
1 KZT0.00836 PGK
5 KZT0.04180 PGK
10 KZT0.08359 PGK
20 KZT0.16718 PGK
50 KZT0.41795 PGK
100 KZT0.83590 PGK
250 KZT2.08975 PGK
500 KZT4.17950 PGK
1000 KZT8.35901 PGK
2000 KZT16.71802 PGK
5000 KZT41.79505 PGK
10000 KZT83.59010 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Kazakistan Tengesi
1 PGK119.63100 KZT
5 PGK598.15500 KZT
10 PGK1196.31000 KZT
20 PGK2392.62000 KZT
50 PGK5981.55000 KZT
100 PGK11963.10000 KZT
250 PGK29907.75000 KZT
500 PGK59815.50000 KZT
1000 PGK119631.00000 KZT
2000 PGK239262.00000 KZT
5000 PGK598155.00000 KZT
10000 PGK1196310.00000 KZT