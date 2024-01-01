bin Kazakistan tengesinden Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile KZT → PGK çevirin

1,000₸ KZT = 0,007975K PGK

15:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → PGK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PGK
1 KZT → PGKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00810,0082
Düşük0,00800,0079
Ortalama0,00810,0081
Değişim-1.94%-2.29%
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1 KZT → PGK istatistikleri

KZT → PGK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0081, en düşük 0,0080 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0081 oldu. KZT → PGK kurundaki değişiklik -1.94 değerindeydi.

KZT → PGK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0082, en düşük 0,0079 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0081 oldu. KZT → PGK kurundaki değişiklik -2.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - PGK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,3418,140,9480,7921,7031,545
1 CAD0,7110,95212,8830,6730,5621,2091,097
1 SGD0,7461,05113,5330,7070,5911,271,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Papua Yeni Gine Kinası
1 KZT0,00798 PGK
5 KZT0,03988 PGK
10 KZT0,07975 PGK
20 KZT0,15951 PGK
50 KZT0,39877 PGK
100 KZT0,79753 PGK
250 KZT1,99383 PGK
500 KZT3,98766 PGK
1000 KZT7,97532 PGK
2000 KZT15,95064 PGK
5000 KZT39,87660 PGK
10000 KZT79,75320 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Kazakistan Tengesi
1 PGK125,38700 KZT
5 PGK626,93500 KZT
10 PGK1.253,87000 KZT
20 PGK2.507,74000 KZT
50 PGK6.269,35000 KZT
100 PGK12.538,70000 KZT
250 PGK31.346,75000 KZT
500 PGK62.693,50000 KZT
1000 PGK125.387,00000 KZT
2000 PGK250.774,00000 KZT
5000 PGK626.935,00000 KZT
10000 PGK1.253.870,00000 KZT