1 Kazakistan tengesinden Maldivler rufiyaasına
Reel döviz kuru ile KZT → MVR çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
KZT → MVR çevrim grafiği
1 KZT = 0,03066 MVR
0
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
|1 KZT → MVR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0319
|0,0324
|Düşük
|0,0307
|0,0307
|Ortalama
|0,0313
|0,0316
|Değişim
|-3.93%
|-5.40%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KZT → MVR istatistikleri
KZT → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0319, en düşük 0,0307 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0313 oldu. KZT → MVR kurundaki değişiklik -3.93 değerindeydi.
KZT → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0324, en düşük 0,0307 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0316 oldu. KZT → MVR kurundaki değişiklik -5.40 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Kazakistan tengesinden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Kazakistan Tengesi
|1 MVR
|32,61730 KZT
|5 MVR
|163,08650 KZT
|10 MVR
|326,17300 KZT
|20 MVR
|652,34600 KZT
|50 MVR
|1.630,86500 KZT
|100 MVR
|3.261,73000 KZT
|250 MVR
|8.154,32500 KZT
|500 MVR
|16.308,65000 KZT
|1000 MVR
|32.617,30000 KZT
|2000 MVR
|65.234,60000 KZT
|5000 MVR
|163.086,50000 KZT
|10000 MVR
|326.173,00000 KZT