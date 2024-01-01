250 Kazakistan tengesinden Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile KZT → MVR çevirin

1,000₸ KZT = 0,03066MVR MVR

23:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → MVR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MVR
1 KZT → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03190,0324
Düşük0,03070,0307
Ortalama0,03130,0316
Değişim-3.93%-5.40%
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1 KZT → MVR istatistikleri

KZT → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0319, en düşük 0,0307 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0313 oldu. KZT → MVR kurundaki değişiklik -3.93 değerindeydi.

KZT → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0324, en düşük 0,0307 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0316 oldu. KZT → MVR kurundaki değişiklik -5.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - MVR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34218,1430,9490,7921,7051,546
1 CAD0,7110,95312,880,6740,5621,211,098
1 SGD0,7451,05113,5220,7070,591,271,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Maldivler Rufiyaası
1 KZT0,03066 MVR
5 KZT0,15329 MVR
10 KZT0,30659 MVR
20 KZT0,61317 MVR
50 KZT1,53293 MVR
100 KZT3,06586 MVR
250 KZT7,66465 MVR
500 KZT15,32930 MVR
1000 KZT30,65860 MVR
2000 KZT61,31720 MVR
5000 KZT153,29300 MVR
10000 KZT306,58600 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Kazakistan Tengesi
1 MVR32,61730 KZT
5 MVR163,08650 KZT
10 MVR326,17300 KZT
20 MVR652,34600 KZT
50 MVR1.630,86500 KZT
100 MVR3.261,73000 KZT
250 MVR8.154,32500 KZT
500 MVR16.308,65000 KZT
1000 MVR32.617,30000 KZT
2000 MVR65.234,60000 KZT
5000 MVR163.086,50000 KZT
10000 MVR326.173,00000 KZT