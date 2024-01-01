1 Kazakistan tengesinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile KZT → MAD çevirin

1,000₸ KZT = 0,02016د.م. MAD

21:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → MAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MAD
1 KZT → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02060,0206
Düşük0,01990,0199
Ortalama0,02020,0202
Değişim-2.00%-1.34%
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1 KZT → MAD istatistikleri

KZT → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0206, en düşük 0,0199 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0202 oldu. KZT → MAD kurundaki değişiklik -2.00 değerindeydi.

KZT → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0206, en düşük 0,0199 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0202 oldu. KZT → MAD kurundaki değişiklik -1.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - MAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34118,1620,9490,7921,7031,546
1 CAD0,7110,95212,8960,6740,5631,211,098
1 SGD0,7451,05113,5390,7070,5911,271,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Fas Dirhemi
1 KZT0,02016 MAD
5 KZT0,10078 MAD
10 KZT0,20156 MAD
20 KZT0,40312 MAD
50 KZT1,00780 MAD
100 KZT2,01560 MAD
250 KZT5,03900 MAD
500 KZT10,07800 MAD
1000 KZT20,15600 MAD
2000 KZT40,31200 MAD
5000 KZT100,78000 MAD
10000 KZT201,56000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Kazakistan Tengesi
1 MAD49,61290 KZT
5 MAD248,06450 KZT
10 MAD496,12900 KZT
20 MAD992,25800 KZT
50 MAD2.480,64500 KZT
100 MAD4.961,29000 KZT
250 MAD12.403,22500 KZT
500 MAD24.806,45000 KZT
1000 MAD49.612,90000 KZT
2000 MAD99.225,80000 KZT
5000 MAD248.064,50000 KZT
10000 MAD496.129,00000 KZT