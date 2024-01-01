bin Fas dirheminden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile MAD → KZT çevirin

1.000 mad
47.884,80 kzt

1,000د.م. MAD = 47,88₸ KZT

13:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek48,788048,7880
Düşük47,511943,8134
Ortalama48,224146,1815
Değişim0.78%8.43%
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1 MAD → KZT istatistikleri

MAD → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 48,7880, en düşük 47,5119 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 48,2241 oldu. MAD → KZT kurundaki değişiklik 0.78 değerindeydi.

MAD → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 48,7880, en düşük 43,8134 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 46,1815 oldu. MAD → KZT kurundaki değişiklik 8.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,3230,780,9261,381,5271,33718,162
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,22411,1861,7681,9561,71323,273
1 EUR1,08655,970,84311,4911,6491,44419,617

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Kazakistan Tengesi
1 MAD47,88480 KZT
5 MAD239,42400 KZT
10 MAD478,84800 KZT
20 MAD957,69600 KZT
50 MAD2.394,24000 KZT
100 MAD4.788,48000 KZT
250 MAD11.971,20000 KZT
500 MAD23.942,40000 KZT
1000 MAD47.884,80000 KZT
2000 MAD95.769,60000 KZT
5000 MAD239.424,00000 KZT
10000 MAD478.848,00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Fas Dirhemi
1 KZT0,02088 MAD
5 KZT0,10442 MAD
10 KZT0,20883 MAD
20 KZT0,41767 MAD
50 KZT1,04417 MAD
100 KZT2,08834 MAD
250 KZT5,22085 MAD
500 KZT10,44170 MAD
1000 KZT20,88340 MAD
2000 KZT41,76680 MAD
5000 KZT104,41700 MAD
10000 KZT208,83400 MAD