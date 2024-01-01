10 bin Kazakistan tengesinden Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile KZT → LRD çevirin

1,000₸ KZT = 0,3789L$ LRD

21:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → LRD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LRD
1 KZT → LRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,39870,4096
Düşük0,37890,3789
Ortalama0,39040,3990
Değişim-4.97%-7.51%
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1 KZT → LRD istatistikleri

KZT → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3987, en düşük 0,3789 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3904 oldu. KZT → LRD kurundaki değişiklik -4.97 değerindeydi.

KZT → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4096, en düşük 0,3789 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3990 oldu. KZT → LRD kurundaki değişiklik -7.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - LRD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34218,1680,9490,7921,7051,547
1 CAD0,7110,95212,8980,6740,5631,211,098
1 SGD0,7451,05113,5410,7070,5911,271,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Liberya Doları
1 KZT0,37886 LRD
5 KZT1,89428 LRD
10 KZT3,78856 LRD
20 KZT7,57712 LRD
50 KZT18,94280 LRD
100 KZT37,88560 LRD
250 KZT94,71400 LRD
500 KZT189,42800 LRD
1000 KZT378,85600 LRD
2000 KZT757,71200 LRD
5000 KZT1.894,28000 LRD
10000 KZT3.788,56000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Kazakistan Tengesi
1 LRD2,63953 KZT
5 LRD13,19765 KZT
10 LRD26,39530 KZT
20 LRD52,79060 KZT
50 LRD131,97650 KZT
100 LRD263,95300 KZT
250 LRD659,88250 KZT
500 LRD1.319,76500 KZT
1000 LRD2.639,53000 KZT
2000 LRD5.279,06000 KZT
5000 LRD13.197,65000 KZT
10000 LRD26.395,30000 KZT