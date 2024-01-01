1 Liberya dolarından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile LRD → KZT çevirin

1 lrd
2,43 kzt

1,000L$ LRD = 2,429₸ KZT

09:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,46932,4693
Düşük2,42602,2744
Ortalama2,44072,3625
Değişim-0.36%5.77%
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1 LRD → KZT istatistikleri

LRD → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,4693, en düşük 2,4260 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,4407 oldu. LRD → KZT kurundaki değişiklik -0.36 değerindeydi.

LRD → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,4693, en düşük 2,2744 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,3625 oldu. LRD → KZT kurundaki değişiklik 5.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2240,9270,7831,33883,7441,683
1 CAD0,723113,1750,670,5660,96760,5461,216
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5950,092
1 EUR1,0781,49219,65210,8451,44390,311,814

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Liberya dolarından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Kazakistan Tengesi
1 LRD2,42907 KZT
5 LRD12,14535 KZT
10 LRD24,29070 KZT
20 LRD48,58140 KZT
50 LRD121,45350 KZT
100 LRD242,90700 KZT
250 LRD607,26750 KZT
500 LRD1.214,53500 KZT
1000 LRD2.429,07000 KZT
2000 LRD4.858,14000 KZT
5000 LRD12.145,35000 KZT
10000 LRD24.290,70000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Liberya Doları
1 KZT0,41168 LRD
5 KZT2,05841 LRD
10 KZT4,11681 LRD
20 KZT8,23362 LRD
50 KZT20,58405 LRD
100 KZT41,16810 LRD
250 KZT102,92025 LRD
500 KZT205,84050 LRD
1000 KZT411,68100 LRD
2000 KZT823,36200 LRD
5000 KZT2.058,40500 LRD
10000 KZT4.116,81000 LRD