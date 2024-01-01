Kazakistan tengesinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile KZT → KES çevirin

1.000 kzt
328 kes

1.00000 KZT = 0.32759 KES

10:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.353851.3471519.00080.931650.7964641.642981.53953
1 CAD0.73863410.99505114.03460.6881580.5882951.213561.13715
1 SGD0.7423081.00497114.10440.691580.5912211.21961.1428
1 ZAR0.05262950.07125230.070899610.04903280.04191740.0864690.0810243

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Kazakistan tengesinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Kenya Şilini
1 KZT0.32759 KES
5 KZT1.63795 KES
10 KZT3.27589 KES
20 KZT6.55178 KES
50 KZT16.37945 KES
100 KZT32.75890 KES
250 KZT81.89725 KES
500 KZT163.79450 KES
1000 KZT327.58900 KES
2000 KZT655.17800 KES
5000 KZT1637.94500 KES
10000 KZT3275.89000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Kazakistan Tengesi
1 KES3.05261 KZT
5 KES15.26305 KZT
10 KES30.52610 KZT
20 KES61.05220 KZT
50 KES152.63050 KZT
100 KES305.26100 KZT
250 KES763.15250 KZT
500 KES1526.30500 KZT
1000 KES3052.61000 KZT
2000 KES6105.22000 KZT
5000 KES15263.05000 KZT
10000 KES30526.10000 KZT