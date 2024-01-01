Kenya şilininden Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile KES → FJD çevirin

1.000 kes
15,14 fjd

1.00000 KES = 0.01514 FJD

08:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347351516.11.353450.93140.7966541.5384683.0421
1 SGD0.74219811125.251.004530.6912850.5912751.1418461.6337
1 NGN0.0006595860.00088869510.0008927180.0006143410.0005254630.001014750.0547735
1 CAD0.7388530.9954931120.1710.6881690.588611.136761.3559

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Fiji Doları
1 KES0.01514 FJD
5 KES0.07568 FJD
10 KES0.15135 FJD
20 KES0.30270 FJD
50 KES0.75676 FJD
100 KES1.51351 FJD
250 KES3.78377 FJD
500 KES7.56755 FJD
1000 KES15.13510 FJD
2000 KES30.27020 FJD
5000 KES75.67550 FJD
10000 KES151.35100 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Kenya Şilini
1 FJD66.07150 KES
5 FJD330.35750 KES
10 FJD660.71500 KES
20 FJD1321.43000 KES
50 FJD3303.57500 KES
100 FJD6607.15000 KES
250 FJD16517.87500 KES
500 FJD33035.75000 KES
1000 FJD66071.50000 KES
2000 FJD132143.00000 KES
5000 FJD330357.50000 KES
10000 FJD660715.00000 KES