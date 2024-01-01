10 bin Fiji dolarından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile FJD → KES çevirin

1,000FJ$ FJD = 56,77Ksh KES

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → KES çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KES
1 FJD → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek57,746958,9578
Düşük56,326856,3268
Ortalama57,007957,6629
Değişim-1.69%-1.51%
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1 FJD → KES istatistikleri

FJD → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 57,7469, en düşük 56,3268 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 57,0079 oldu. FJD → KES kurundaki değişiklik -1.69 değerindeydi.

FJD → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 58,9578, en düşük 56,3268 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 57,6629 oldu. FJD → KES kurundaki değişiklik -1.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - KES tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

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FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Kenya Şilini
1 FJD56,76950 KES
5 FJD283,84750 KES
10 FJD567,69500 KES
20 FJD1.135,39000 KES
50 FJD2.838,47500 KES
100 FJD5.676,95000 KES
250 FJD14.192,37500 KES
500 FJD28.384,75000 KES
1000 FJD56.769,50000 KES
2000 FJD113.539,00000 KES
5000 FJD283.847,50000 KES
10000 FJD567.695,00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Fiji Doları
1 KES0,01762 FJD
5 KES0,08808 FJD
10 KES0,17615 FJD
20 KES0,35230 FJD
50 KES0,88076 FJD
100 KES1,76151 FJD
250 KES4,40378 FJD
500 KES8,80755 FJD
1000 KES17,61510 FJD
2000 KES35,23020 FJD
5000 KES88,07550 FJD
10000 KES176,15100 FJD