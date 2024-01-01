Jamaika dolarından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile JMD → WST çevirin

1.000 jmd
17,53 wst

1.00000 JMD = 0.01753 WST

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.181.539761.347450.9315519.02140.7969081.3543
1 JPY0.0066586810.01025280.008972230.00620290.1266570.005306350.00901785
1 AUD0.6494597.534410.8751010.60498412.35340.5175520.87955
1 SGD0.742143111.4551.1427210.6913314.11660.5914191.00508

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Jamaika dolarından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Samoa Talası
1 JMD0.01753 WST
5 JMD0.08765 WST
10 JMD0.17530 WST
20 JMD0.35060 WST
50 JMD0.87651 WST
100 JMD1.75302 WST
250 JMD4.38255 WST
500 JMD8.76510 WST
1000 JMD17.53020 WST
2000 JMD35.06040 WST
5000 JMD87.65100 WST
10000 JMD175.30200 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Jamaika Doları
1 WST57.04430 JMD
5 WST285.22150 JMD
10 WST570.44300 JMD
20 WST1140.88600 JMD
50 WST2852.21500 JMD
100 WST5704.43000 JMD
250 WST14261.07500 JMD
500 WST28522.15000 JMD
1000 WST57044.30000 JMD
2000 WST114088.60000 JMD
5000 WST285221.50000 JMD
10000 WST570443.00000 JMD