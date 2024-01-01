bin Samoa talasından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile WST → JMD çevirin

1,000WS$ WST = 57,81J$ JMD

05:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → JMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JMD
1 WST → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek58,574458,8258
Düşük57,138357,1383
Ortalama57,964558,1152
Değişim-0.31%0.32%
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1 WST → JMD istatistikleri

WST → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 58,5744, en düşük 57,1383 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 57,9645 oldu. WST → JMD kurundaki değişiklik -0.31 değerindeydi.

WST → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 58,8258, en düşük 57,1383 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 58,1152 oldu. WST → JMD kurundaki değişiklik 0.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - JMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9581,4020,78984,4061,339
1 EUR1,05911,62719,0091,4840,83589,3481,418
1 AUD0,6510,615111,6830,9120,51354,9150,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,70,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Jamaika Doları
1 WST57,81360 JMD
5 WST289,06800 JMD
10 WST578,13600 JMD
20 WST1.156,27200 JMD
50 WST2.890,68000 JMD
100 WST5.781,36000 JMD
250 WST14.453,40000 JMD
500 WST28.906,80000 JMD
1000 WST57.813,60000 JMD
2000 WST115.627,20000 JMD
5000 WST289.068,00000 JMD
10000 WST578.136,00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Samoa Talası
1 JMD0,01730 WST
5 JMD0,08649 WST
10 JMD0,17297 WST
20 JMD0,34594 WST
50 JMD0,86485 WST
100 JMD1,72970 WST
250 JMD4,32425 WST
500 JMD8,64850 WST
1000 JMD17,29700 WST
2000 JMD34,59400 WST
5000 JMD86,48500 WST
10000 JMD172,97000 WST