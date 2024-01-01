Jamaika dolarından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile JMD → KZT çevirin

1.000 jmd
2.866,53 kzt

1.00000 JMD = 2.86653 KZT

07:32 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552051.0739589.15411.454181.653250.94925518.3376
1 GBP1.1693111.25575104.2461.700351.933111.1099721.4418
1 USD0.931150.796337183.01511.354051.539410.8839517.0749
1 INR0.01121650.009592670.01204610.01631090.01854370.01064810.205684

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jamaika dolarından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Kazakistan Tengesi
1 JMD2.86653 KZT
5 JMD14.33265 KZT
10 JMD28.66530 KZT
20 JMD57.33060 KZT
50 JMD143.32650 KZT
100 JMD286.65300 KZT
250 JMD716.63250 KZT
500 JMD1433.26500 KZT
1000 JMD2866.53000 KZT
2000 JMD5733.06000 KZT
5000 JMD14332.65000 KZT
10000 JMD28665.30000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Jamaika Doları
1 KZT0.34885 JMD
5 KZT1.74427 JMD
10 KZT3.48854 JMD
20 KZT6.97708 JMD
50 KZT17.44270 JMD
100 KZT34.88540 JMD
250 KZT87.21350 JMD
500 KZT174.42700 JMD
1000 KZT348.85400 JMD
2000 KZT697.70800 JMD
5000 KZT1744.27000 JMD
10000 KZT3488.54000 JMD