250 Kazakistan tengesinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile KZT → JMD çevirin

1,000₸ KZT = 0,3189J$ JMD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → JMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JMD
1 KZT → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,32850,3294
Düşük0,31750,3175
Ortalama0,32300,3251
Değişim-2.88%-2.74%
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1 KZT → JMD istatistikleri

KZT → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3285, en düşük 0,3175 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3230 oldu. KZT → JMD kurundaki değişiklik -2.88 değerindeydi.

KZT → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3294, en düşük 0,3175 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3251 oldu. KZT → JMD kurundaki değişiklik -2.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - JMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34218,2240,9490,7931,7051,547
1 CAD0,7110,95312,9410,6740,5631,2111,098
1 SGD0,7451,049113,5770,7070,591,271,152
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0430,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Jamaika Doları
1 KZT0,31891 JMD
5 KZT1,59454 JMD
10 KZT3,18908 JMD
20 KZT6,37816 JMD
50 KZT15,94540 JMD
100 KZT31,89080 JMD
250 KZT79,72700 JMD
500 KZT159,45400 JMD
1000 KZT318,90800 JMD
2000 KZT637,81600 JMD
5000 KZT1.594,54000 JMD
10000 KZT3.189,08000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Kazakistan Tengesi
1 JMD3,13571 KZT
5 JMD15,67855 KZT
10 JMD31,35710 KZT
20 JMD62,71420 KZT
50 JMD156,78550 KZT
100 JMD313,57100 KZT
250 JMD783,92750 KZT
500 JMD1.567,85500 KZT
1000 JMD3.135,71000 KZT
2000 JMD6.271,42000 KZT
5000 JMD15.678,55000 KZT
10000 JMD31.357,10000 KZT