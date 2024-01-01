Jamaika dolarından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile JMD → KES çevirin

1.000 jmd
960 kes

1.00000 JMD = 0.95979 KES

07:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.0951.539411.34730.931319.02170.7963371.35415
1 JPY0.0066624510.01025620.008976320.006204820.1267310.005305550.00902195
1 AUD0.649697.501710.8752060.60498312.35650.51730.879656
1 SGD0.742225111.4041.1425910.69124614.11840.5910611.00508

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Jamaika dolarından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

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JMD → SGD

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JMD → ZAR

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JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Kenya Şilini
1 JMD0.95979 KES
5 JMD4.79894 KES
10 JMD9.59787 KES
20 JMD19.19574 KES
50 JMD47.98935 KES
100 JMD95.97870 KES
250 JMD239.94675 KES
500 JMD479.89350 KES
1000 JMD959.78700 KES
2000 JMD1919.57400 KES
5000 JMD4798.93500 KES
10000 JMD9597.87000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Jamaika Doları
1 KES1.04190 JMD
5 KES5.20950 JMD
10 KES10.41900 JMD
20 KES20.83800 JMD
50 KES52.09500 JMD
100 KES104.19000 JMD
250 KES260.47500 JMD
500 KES520.95000 JMD
1000 KES1041.90000 JMD
2000 KES2083.80000 JMD
5000 KES5209.50000 JMD
10000 KES10419.00000 JMD