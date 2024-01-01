İzlanda kronundan Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile ISK → PGK çevirin

1.000 isk
27,07 pgk

1.00000 ISK = 0.02707 PGK

07:07 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854551.073289.09151.45361.653750.94918.3311
1 GBP1.1702111.25585104.2541.700991.93521.1105321.4509
1 USD0.93180.796273183.01481.354451.540950.8842517.0808
1 INR0.01122440.009591950.01204610.01631580.01856240.01065170.205756

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İzlanda kronundan Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Papua Yeni Gine Kinası
1 ISK0.02707 PGK
5 ISK0.13535 PGK
10 ISK0.27070 PGK
20 ISK0.54140 PGK
50 ISK1.35350 PGK
100 ISK2.70699 PGK
250 ISK6.76748 PGK
500 ISK13.53495 PGK
1000 ISK27.06990 PGK
2000 ISK54.13980 PGK
5000 ISK135.34950 PGK
10000 ISK270.69900 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / İzlanda Kronu
1 PGK36.94140 ISK
5 PGK184.70700 ISK
10 PGK369.41400 ISK
20 PGK738.82800 ISK
50 PGK1847.07000 ISK
100 PGK3694.14000 ISK
250 PGK9235.35000 ISK
500 PGK18470.70000 ISK
1000 PGK36941.40000 ISK
2000 PGK73882.80000 ISK
5000 PGK184707.00000 ISK
10000 PGK369414.00000 ISK