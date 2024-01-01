Hırvat kunasından Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile HRK → MYR çevirin

1.000 hrk
680,71 myr

1.00000 HRK = 0.68071 MYR

05:37 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538251.0731589.07631.453371.653670.949718.3378
1 GBP1.171211.25685104.3241.702151.936741.1122921.4768
1 USD0.931850.79564183.00451.35431.540950.8849517.0878
1 INR0.01122630.00958550.012047510.0163160.01856470.01066150.205866

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Hırvat kunasından Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Malezya Ringiti
1 HRK0.68071 MYR
5 HRK3.40355 MYR
10 HRK6.80709 MYR
20 HRK13.61418 MYR
50 HRK34.03545 MYR
100 HRK68.07090 MYR
250 HRK170.17725 MYR
500 HRK340.35450 MYR
1000 HRK680.70900 MYR
2000 HRK1361.41800 MYR
5000 HRK3403.54500 MYR
10000 HRK6807.09000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Hırvat Kunası
1 MYR1.46906 HRK
5 MYR7.34530 HRK
10 MYR14.69060 HRK
20 MYR29.38120 HRK
50 MYR73.45300 HRK
100 MYR146.90600 HRK
250 MYR367.26500 HRK
500 MYR734.53000 HRK
1000 MYR1469.06000 HRK
2000 MYR2938.12000 HRK
5000 MYR7345.30000 HRK
10000 MYR14690.60000 HRK