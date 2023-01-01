5000 Barbados dolarından İzlanda kronuna
Reel döviz kuru ile BBD → ISK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Barbados dolarından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BBD → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Barbados Doları / İzlanda Kronu
|1 BBD
|67.88920 ISK
|5 BBD
|339.44600 ISK
|10 BBD
|678.89200 ISK
|20 BBD
|1357.78400 ISK
|50 BBD
|3394.46000 ISK
|100 BBD
|6788.92000 ISK
|250 BBD
|16972.30000 ISK
|500 BBD
|33944.60000 ISK
|1000 BBD
|67889.20000 ISK
|2000 BBD
|135778.40000 ISK
|5000 BBD
|339446.00000 ISK
|10000 BBD
|678892.00000 ISK