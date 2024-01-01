Azerbaycan manatından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile AZN → KES çevirin

1.000 azn
76.426 kes

1,000 AZN = 76,43 KES

20:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRSGDEURNZDCADGBPAUD
1 USD183,6091,3620,941,6841,3770,8031,547
1 INR0,01210,0160,0110,020,0160,010,019
1 SGD0,73461,4110,691,2371,0120,591,137
1 EUR1,06488,9691,44911,7921,4660,8551,647

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Azerbaycan manatından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Azerbaycan manatı için en iyi döviz çiftleri

AZN → USD

AZN → INR

AZN → SGD

AZN → EUR

AZN → NZD

AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Kenya Şilini
1 AZN76,42560 KES
5 AZN382,12800 KES
10 AZN764,25600 KES
20 AZN1.528,51200 KES
50 AZN3.821,28000 KES
100 AZN7.642,56000 KES
250 AZN19.106,40000 KES
500 AZN38.212,80000 KES
1000 AZN76.425,60000 KES
2000 AZN152.851,20000 KES
5000 AZN382.128,00000 KES
10000 AZN764.256,00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Azerbaycan Manatı
1 KES0,01308 AZN
5 KES0,06542 AZN
10 KES0,13085 AZN
20 KES0,26169 AZN
50 KES0,65423 AZN
100 KES1,30846 AZN
250 KES3,27115 AZN
500 KES6,54230 AZN
1000 KES13,08460 AZN
2000 KES26,16920 AZN
5000 KES65,42300 AZN
10000 KES130,84600 AZN