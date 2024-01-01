1 тысяча вату Вануату в австралийские доллары

Сконвертируйте VUV в AUD по реальному обменному курсу

VT1,000 VUV = A$0,01254 AUD

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График изменения обменного курса VUV к AUD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AUD
1 VUV в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01270,0127
Низкий0,01230,0122
В среднем0,01250,0124
Изменение1.31%0.45%
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Соотношение 1 VUV к AUD

За последние 30 дней максимальный курс VUV к AUD составил 0,0127, а минимальный — 0,0123. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0125. Изменение курса VUV к AUD в процентном соотношении составило 1.31.

За последние 90 дней максимальный курс VUV к AUD составил 0,0127, а минимальный — 0,0122. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0124. Изменение курса VUV к AUD в процентном соотношении составило 0.45.

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Популярные валюты

 GBPSGDZAREURCADUSDINRAUD
1 GBP11,71723,0771,2091,7941,287108,6341,959
1 SGD0,582113,4410,7041,0450,7563,2751,141
1 ZAR0,0430,07410,0520,0780,0564,7070,085
1 EUR0,8271,4219,08611,4841,06589,8481,62

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Как произвести расчет конвертации из вату Вануату в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VUV из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VUV в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вату Вануату

VUV в GBP

VUV в SGD

VUV в ZAR

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VUV в CAD

VUV в USD

VUV в INR

VUV в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вануату вату / Австралийский доллар
1 VUV0,01254 AUD
5 VUV0,06269 AUD
10 VUV0,12539 AUD
20 VUV0,25077 AUD
50 VUV0,62693 AUD
100 VUV1,25386 AUD
250 VUV3,13465 AUD
500 VUV6,26930 AUD
1000 VUV12,53860 AUD
2000 VUV25,07720 AUD
5000 VUV62,69300 AUD
10000 VUV125,38600 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Вануату вату
1 AUD79,75400 VUV
5 AUD398,77000 VUV
10 AUD797,54000 VUV
20 AUD1 595,08000 VUV
50 AUD3 987,70000 VUV
100 AUD7 975,40000 VUV
250 AUD19 938,50000 VUV
500 AUD39 877,00000 VUV
1000 AUD79 754,00000 VUV
2000 AUD159 508,00000 VUV
5000 AUD398 770,00000 VUV
10000 AUD797 540,00000 VUV