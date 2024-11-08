10 австралийских долларов в вату Вануату

Сконвертируйте AUD в VUV по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = VT79,65 VUV

Среднерыночный курс в 20:17
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График изменения обменного курса AUD к VUV

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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VUV
1 AUD в VUVПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий80,796081,7282
Низкий79,009279,0092
В среднем80,042580,3566
Изменение-0.74%0.15%
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Соотношение 1 AUD к VUV

За последние 30 дней максимальный курс AUD к VUV составил 80,7960, а минимальный — 79,0092. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 80,0425. Изменение курса AUD к VUV в процентном соотношении составило -0.74.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к VUV составил 81,7282, а минимальный — 79,0092. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 80,3566. Изменение курса AUD к VUV в процентном соотношении составило 0.15.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77484,3990,9331,678152,7351,3921,328
1 GBP1,2911108,981,2052,167197,2191,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,42111,798163,631,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в вату Вануату

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и VUV из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в VUV, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийских долларов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Вануату вату
1 AUD79,65350 VUV
5 AUD398,26750 VUV
10 AUD796,53500 VUV
20 AUD1 593,07000 VUV
50 AUD3 982,67500 VUV
100 AUD7 965,35000 VUV
250 AUD19 913,37500 VUV
500 AUD39 826,75000 VUV
1000 AUD79 653,50000 VUV
2000 AUD159 307,00000 VUV
5000 AUD398 267,50000 VUV
10000 AUD796 535,00000 VUV
Обменные курсы Вануату вату / Австралийский доллар
1 VUV0,01255 AUD
5 VUV0,06277 AUD
10 VUV0,12554 AUD
20 VUV0,25109 AUD
50 VUV0,62772 AUD
100 VUV1,25544 AUD
250 VUV3,13860 AUD
500 VUV6,27720 AUD
1000 VUV12,55440 AUD
2000 VUV25,10880 AUD
5000 VUV62,77200 AUD
10000 VUV125,54400 AUD