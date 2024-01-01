1 узбекский сом в ямайские доллары

Сконвертируйте UZS в JMD по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = J$0,01236 JMD

Среднерыночный курс в 08:54
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График изменения обменного курса UZS к JMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JMD
1 UZS в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01240,0124
Низкий0,01230,0123
В среднем0,01230,0124
Изменение0.11%-0.43%
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Соотношение 1 UZS к JMD

За последние 30 дней максимальный курс UZS к JMD составил 0,0124, а минимальный — 0,0123. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0123. Изменение курса UZS к JMD в процентном соотношении составило 0.11.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к JMD составил 0,0124, а минимальный — 0,0123. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0124. Изменение курса UZS к JMD в процентном соотношении составило -0.43.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,1121,4871,6210,93921,726
1 GBP1,20811,29108,8141,7961,9581,13426,235
1 USD0,9360,775184,3781,3931,5180,87920,344
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекский сом

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Ямайский доллар
1 UZS0,01236 JMD
5 UZS0,06179 JMD
10 UZS0,12358 JMD
20 UZS0,24717 JMD
50 UZS0,61792 JMD
100 UZS1,23583 JMD
250 UZS3,08958 JMD
500 UZS6,17915 JMD
1000 UZS12,35830 JMD
2000 UZS24,71660 JMD
5000 UZS61,79150 JMD
10000 UZS123,58300 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Узбекский сом
1 JMD80,91730 UZS
5 JMD404,58650 UZS
10 JMD809,17300 UZS
20 JMD1 618,34600 UZS
50 JMD4 045,86500 UZS
100 JMD8 091,73000 UZS
250 JMD20 229,32500 UZS
500 JMD40 458,65000 UZS
1000 JMD80 917,30000 UZS
2000 JMD161 834,60000 UZS
5000 JMD404 586,50000 UZS
10000 JMD809 173,00000 UZS