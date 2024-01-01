20 узбекских сомов в джерсийские фунты

Сконвертируйте UZS в JEP по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = £0,00006056 JEP

Среднерыночный курс в 10:44
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График изменения обменного курса UZS к JEP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JEP
1 UZS в JEPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменение1.09%-1.67%
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Соотношение 1 UZS к JEP

За последние 30 дней максимальный курс UZS к JEP составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса UZS к JEP в процентном соотношении составило 1.09.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к JEP составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса UZS к JEP в процентном соотношении составило -1.67.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,1121,4871,6210,93921,726
1 GBP1,20811,29108,8141,7961,9581,13426,235
1 USD0,9360,775184,3781,3931,5180,87920,344
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в джерсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

UZS в USD

UZS в EUR

UZS в GBP

UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Фунт Джерси
1 UZS0,00006 JEP
5 UZS0,00030 JEP
10 UZS0,00061 JEP
20 UZS0,00121 JEP
50 UZS0,00303 JEP
100 UZS0,00606 JEP
250 UZS0,01514 JEP
500 UZS0,03028 JEP
1000 UZS0,06056 JEP
2000 UZS0,12111 JEP
5000 UZS0,30279 JEP
10000 UZS0,60557 JEP
Обменные курсы Фунт Джерси / Узбекский сом
1 JEP16 513,30000 UZS
5 JEP82 566,50000 UZS
10 JEP165 133,00000 UZS
20 JEP330 266,00000 UZS
50 JEP825 665,00000 UZS
100 JEP1 651 330,00000 UZS
250 JEP4 128 325,00000 UZS
500 JEP8 256 650,00000 UZS
1000 JEP16 513 300,00000 UZS
2000 JEP33 026 600,00000 UZS
5000 JEP82 566 500,00000 UZS
10000 JEP165 133 000,00000 UZS