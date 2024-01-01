1 тысяча узбекских сомов в гонконгские доллары

Сконвертируйте UZS в HKD по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = $0,0006071 HKD

Среднерыночный курс в 10:33
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График изменения обменного курса UZS к HKD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HKD
1 UZS в HKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00060,0006
Низкий0,00060,0006
В среднем0,00060,0006
Изменение-0.19%-1.63%
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Соотношение 1 UZS к HKD

За последние 30 дней максимальный курс UZS к HKD составил 0,0006, а минимальный — 0,0006. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0006. Изменение курса UZS к HKD в процентном соотношении составило -0.19.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к HKD составил 0,0006, а минимальный — 0,0006. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0006. Изменение курса UZS к HKD в процентном соотношении составило -1.63.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06990,1671,4881,6220,93921,715
1 GBP1,20811,29108,8811,7971,9581,13426,223
1 USD0,9360,775184,3751,3921,5180,87920,32
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в гонконгские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

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UZS в JPY

UZS в RUB

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UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Гонконгский доллар
1 UZS0,00061 HKD
5 UZS0,00304 HKD
10 UZS0,00607 HKD
20 UZS0,01214 HKD
50 UZS0,03036 HKD
100 UZS0,06071 HKD
250 UZS0,15178 HKD
500 UZS0,30356 HKD
1000 UZS0,60713 HKD
2000 UZS1,21425 HKD
5000 UZS3,03563 HKD
10000 UZS6,07126 HKD
Обменные курсы Гонконгский доллар / Узбекский сом
100 HKD164 710,00000 UZS
200 HKD329 420,00000 UZS
300 HKD494 130,00000 UZS
500 HKD823 550,00000 UZS
1000 HKD1 647 100,00000 UZS
2000 HKD3 294 200,00000 UZS
2500 HKD4 117 750,00000 UZS
3000 HKD4 941 300,00000 UZS
4000 HKD6 588 400,00000 UZS
5000 HKD8 235 500,00000 UZS
10000 HKD16 471 000,00000 UZS
20000 HKD32 942 000,00000 UZS