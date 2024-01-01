10 тысяч узбекских сомов в колумбийские песо

Сконвертируйте UZS в COP по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = $0,3389 COP

Среднерыночный курс в 08:54
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График изменения обменного курса UZS к COP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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COP
1 UZS в COPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,34650,3465
Низкий0,32920,3174
В среднем0,33810,3303
Изменение2.90%6.10%
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Соотношение 1 UZS к COP

За последние 30 дней максимальный курс UZS к COP составил 0,3465, а минимальный — 0,3292. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3381. Изменение курса UZS к COP в процентном соотношении составило 2.90.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к COP составил 0,3465, а минимальный — 0,3174. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3303. Изменение курса UZS к COP в процентном соотношении составило 6.10.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,1171,4871,6220,93921,72
1 GBP1,20711,289108,8071,7961,9581,13326,225
1 USD0,9360,776184,3831,3931,5190,87920,338
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в колумбийские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и COP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в COP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

UZS в USD

UZS в EUR

UZS в GBP

UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Колумбийское песо
1 UZS0,33893 COP
5 UZS1,69465 COP
10 UZS3,38930 COP
20 UZS6,77860 COP
50 UZS16,94650 COP
100 UZS33,89300 COP
250 UZS84,73250 COP
500 UZS169,46500 COP
1000 UZS338,93000 COP
2000 UZS677,86000 COP
5000 UZS1 694,65000 COP
10000 UZS3 389,30000 COP
Обменные курсы Колумбийское песо / Узбекский сом
1 COP2,95046 UZS
5 COP14,75230 UZS
10 COP29,50460 UZS
20 COP59,00920 UZS
50 COP147,52300 UZS
100 COP295,04600 UZS
250 COP737,61500 UZS
500 COP1 475,23000 UZS
1000 COP2 950,46000 UZS
2000 COP5 900,92000 UZS
5000 COP14 752,30000 UZS
10000 COP29 504,60000 UZS