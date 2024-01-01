1 уругвайское песо в польские злотые

Сконвертируйте UYU в PLN по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = zł0,09629 PLN

Среднерыночный курс в 09:26
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График изменения обменного курса UYU к PLN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PLN
1 UYU в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,09790,0979
Низкий0,09460,0903
В среднем0,09610,0950
Изменение1.83%-0.25%
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Соотношение 1 UYU к PLN

За последние 30 дней максимальный курс UYU к PLN составил 0,0979, а минимальный — 0,0946. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0961. Изменение курса UYU к PLN в процентном соотношении составило 1.83.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к PLN составил 0,0979, а минимальный — 0,0903. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0950. Изменение курса UYU к PLN в процентном соотношении составило -0.25.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,121,4881,6230,93921,636
1 GBP1,20711,289108,8031,7961,961,13326,122
1 USD0,9360,776184,3861,3931,520,87920,26
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,24

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Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Польский злотый
1 UYU0,09629 PLN
5 UYU0,48146 PLN
10 UYU0,96293 PLN
20 UYU1,92586 PLN
50 UYU4,81464 PLN
100 UYU9,62928 PLN
250 UYU24,07320 PLN
500 UYU48,14640 PLN
1000 UYU96,29280 PLN
2000 UYU192,58560 PLN
5000 UYU481,46400 PLN
10000 UYU962,92800 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Уругвайское песо
1 PLN10,38500 UYU
5 PLN51,92500 UYU
10 PLN103,85000 UYU
20 PLN207,70000 UYU
50 PLN519,25000 UYU
100 PLN1 038,50000 UYU
250 PLN2 596,25000 UYU
500 PLN5 192,50000 UYU
1000 PLN10 385,00000 UYU
2000 PLN20 770,00000 UYU
5000 PLN51 925,00000 UYU
10000 PLN103 850,00000 UYU