5 уругвайских песо в польские злотые

Сконвертируйте UYU в PLN по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = zł0,09631 PLN

Среднерыночный курс в 09:27
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UYU к PLN

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

PLN
1 UYU в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,09790,0979
Низкий0,09460,0903
В среднем0,09610,0950
Изменение1.85%-0.23%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UYU к PLN

За последние 30 дней максимальный курс UYU к PLN составил 0,0979, а минимальный — 0,0946. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0961. Изменение курса UYU к PLN в процентном соотношении составило 1.85.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к PLN составил 0,0979, а минимальный — 0,0903. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0950. Изменение курса UYU к PLN в процентном соотношении составило -0.23.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UYU к PLN

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,1081,4881,6230,93921,644
1 GBP1,20711,289108,7991,7961,961,13326,133
1 USD0,9360,776184,3831,3931,520,87920,269
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,24

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайских песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Польский злотый
1 UYU0,09631 PLN
5 UYU0,48156 PLN
10 UYU0,96312 PLN
20 UYU1,92624 PLN
50 UYU4,81559 PLN
100 UYU9,63118 PLN
250 UYU24,07795 PLN
500 UYU48,15590 PLN
1000 UYU96,31180 PLN
2000 UYU192,62360 PLN
5000 UYU481,55900 PLN
10000 UYU963,11800 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Уругвайское песо
1 PLN10,38290 UYU
5 PLN51,91450 UYU
10 PLN103,82900 UYU
20 PLN207,65800 UYU
50 PLN519,14500 UYU
100 PLN1 038,29000 UYU
250 PLN2 595,72500 UYU
500 PLN5 191,45000 UYU
1000 PLN10 382,90000 UYU
2000 PLN20 765,80000 UYU
5000 PLN51 914,50000 UYU
10000 PLN103 829,00000 UYU