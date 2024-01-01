1 украинская гривна в маврикийские рупии

Сконвертируйте UAH в MUR по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = ₨1,131 MUR

Среднерыночный курс в 03:43
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График изменения обменного курса UAH к MUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MUR
1 UAH в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,13361,1394
Низкий1,11531,1108
В среднем1,12521,1252
Изменение0.56%-0.33%
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Соотношение 1 UAH к MUR

За последние 30 дней максимальный курс UAH к MUR составил 1,1336, а минимальный — 1,1153. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1252. Изменение курса UAH к MUR в процентном соотношении составило 0.56.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к MUR составил 1,1394, а минимальный — 1,1108. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1252. Изменение курса UAH к MUR в процентном соотношении составило -0.33.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,4940,7741,3281,39217,6191,517
1 EUR1,072190,5570,831,4231,49218,8831,626
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2911,205109,1211,7151,79822,7541,96

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинская гривна

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Маврикийская рупия
1 UAH1,13078 MUR
5 UAH5,65390 MUR
10 UAH11,30780 MUR
20 UAH22,61560 MUR
50 UAH56,53900 MUR
100 UAH113,07800 MUR
250 UAH282,69500 MUR
500 UAH565,39000 MUR
1000 UAH1 130,78000 MUR
2000 UAH2 261,56000 MUR
5000 UAH5 653,90000 MUR
10000 UAH11 307,80000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Украинская гривна
1 MUR0,88434 UAH
5 MUR4,42172 UAH
10 MUR8,84344 UAH
20 MUR17,68688 UAH
50 MUR44,21720 UAH
100 MUR88,43440 UAH
250 MUR221,08600 UAH
500 MUR442,17200 UAH
1000 MUR884,34400 UAH
2000 MUR1 768,68800 UAH
5000 MUR4 421,72000 UAH
10000 MUR8 843,44000 UAH