5 украинских гривен в эскудо Кабо-Верде

Сконвертируйте UAH в CVE по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = Esc2,513 CVE

Среднерыночный курс в 02:26
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График изменения обменного курса UAH к CVE

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CVE
1 UAH в CVEПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,51312,5131
Низкий2,46312,4056
В среднем2,48912,4551
Изменение1.75%2.02%
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Соотношение 1 UAH к CVE

За последние 30 дней максимальный курс UAH к CVE составил 2,5131, а минимальный — 2,4631. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,4891. Изменение курса UAH к CVE в процентном соотношении составило 1.75.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к CVE составил 2,5131, а минимальный — 2,4056. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,4551. Изменение курса UAH к CVE в процентном соотношении составило 2.02.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,4180,7741,3281,39217,6281,518
1 EUR1,072190,5050,831,4231,49218,8991,628
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205109,03911,7151,79822,7691,961

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в эскудо Кабо-Верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Эскудо Кабо-Верде
1 UAH2,51311 CVE
5 UAH12,56555 CVE
10 UAH25,13110 CVE
20 UAH50,26220 CVE
50 UAH125,65550 CVE
100 UAH251,31100 CVE
250 UAH628,27750 CVE
500 UAH1 256,55500 CVE
1000 UAH2 513,11000 CVE
2000 UAH5 026,22000 CVE
5000 UAH12 565,55000 CVE
10000 UAH25 131,10000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Украинская гривна
1 CVE0,39791 UAH
5 CVE1,98957 UAH
10 CVE3,97914 UAH
20 CVE7,95828 UAH
50 CVE19,89570 UAH
100 CVE39,79140 UAH
250 CVE99,47850 UAH
500 CVE198,95700 UAH
1000 CVE397,91400 UAH
2000 CVE795,82800 UAH
5000 CVE1 989,57000 UAH
10000 CVE3 979,14000 UAH