20 танзанийских шиллингов в швейцарские франки

Сконвертируйте TZS в CHF по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = SFr.0,0003290 CHF

Среднерыночный курс в 23:10
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График изменения обменного курса TZS к CHF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CHF
1 TZS в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00030,0003
Низкий0,00030,0003
В среднем0,00030,0003
Изменение4.50%2.71%
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Соотношение 1 TZS к CHF

За последние 30 дней максимальный курс TZS к CHF составил 0,0003, а минимальный — 0,0003. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0003. Изменение курса TZS к CHF в процентном соотношении составило 4.50.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к CHF составил 0,0003, а минимальный — 0,0003. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0003. Изменение курса TZS к CHF в процентном соотношении составило 2.71.

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Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3271,3911,5190,77417,63184,3840,934
1 SGD0,75311,0481,1450,58313,28363,5760,703
1 CAD0,7190,95411,0920,55712,67560,6670,671
1 AUD0,6580,8740,91610,5111,60555,5460,615

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Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Швейцарский франк
1 TZS0,00033 CHF
5 TZS0,00164 CHF
10 TZS0,00329 CHF
20 TZS0,00658 CHF
50 TZS0,01645 CHF
100 TZS0,03290 CHF
250 TZS0,08224 CHF
500 TZS0,16448 CHF
1000 TZS0,32896 CHF
2000 TZS0,65792 CHF
5000 TZS1,64479 CHF
10000 TZS3,28959 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Танзанийский шиллинг
1 CHF3 039,89000 TZS
5 CHF15 199,45000 TZS
10 CHF30 398,90000 TZS
20 CHF60 797,80000 TZS
50 CHF151 994,50000 TZS
100 CHF303 989,00000 TZS
250 CHF759 972,50000 TZS
500 CHF1 519 945,00000 TZS
1000 CHF3 039 890,00000 TZS
2000 CHF6 079 780,00000 TZS
5000 CHF15 199 450,00000 TZS
10000 CHF30 398 900,00000 TZS