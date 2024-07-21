250 турецких лир в доллары США

Сконвертируйте TRY в USD по реальному обменному курсу

250 try
7,57 usd

TL1,000 TRY = $0,03027 USD

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 TRY в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03070,0311
Низкий0,03020,0302
В среднем0,03040,0307
Изменить-0.58%-1.34%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TRY к USD

За последние 30 дней максимальный курс TRY к USD составил 0,0307, а минимальный — 0,0302. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0304. Изменение курса TRY к USD в процентном соотношении составило -0.58.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к USD составил 0,0311, а минимальный — 0,0302. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0307. Изменение курса TRY к USD в процентном соотношении составило -1.34.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из турецких лир в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

TRY в USD

TRY в EUR

TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Доллар США
1 TRY0,03027 USD
5 TRY0,15133 USD
10 TRY0,30267 USD
20 TRY0,60533 USD
50 TRY1,51333 USD
100 TRY3,02666 USD
250 TRY7,56665 USD
500 TRY15,13330 USD
1000 TRY30,26660 USD
2000 TRY60,53320 USD
5000 TRY151,33300 USD
10000 TRY302,66600 USD
Обменные курсы Доллар США / Турецкая лира
1 USD33,03980 TRY
5 USD165,19900 TRY
10 USD330,39800 TRY
20 USD660,79600 TRY
50 USD1 651,99000 TRY
100 USD3 303,98000 TRY
250 USD8 259,95000 TRY
500 USD16 519,90000 TRY
1000 USD33 039,80000 TRY
2000 USD66 079,60000 TRY
5000 USD165 199,00000 TRY
10000 USD330 398,00000 TRY