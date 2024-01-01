1 турецкая лира в мальдивские руфии

Сконвертируйте TRY в MVR по реальному обменному курсу

1 try
0,46 mvr

TL1,000 TRY = MVR0,4601 MVR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в MVRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,47360,4790
Низкий0,45900,4590
В среднем0,46460,4703
Изменить-0.64%-1.52%
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Соотношение 1 TRY к MVR

За последние 30 дней максимальный курс TRY к MVR составил 0,4736, а минимальный — 0,4590. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4646. Изменение курса TRY к MVR в процентном соотношении составило -0.64.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к MVR составил 0,4790, а минимальный — 0,4590. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4703. Изменение курса TRY к MVR в процентном соотношении составило -1.52.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецкая лира

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Мальдивская руфия
1 TRY0,46013 MVR
5 TRY2,30064 MVR
10 TRY4,60127 MVR
20 TRY9,20254 MVR
50 TRY23,00635 MVR
100 TRY46,01270 MVR
250 TRY115,03175 MVR
500 TRY230,06350 MVR
1000 TRY460,12700 MVR
2000 TRY920,25400 MVR
5000 TRY2 300,63500 MVR
10000 TRY4 601,27000 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Турецкая лира
1 MVR2,17331 TRY
5 MVR10,86655 TRY
10 MVR21,73310 TRY
20 MVR43,46620 TRY
50 MVR108,66550 TRY
100 MVR217,33100 TRY
250 MVR543,32750 TRY
500 MVR1 086,65500 TRY
1000 MVR2 173,31000 TRY
2000 MVR4 346,62000 TRY
5000 MVR10 866,55000 TRY
10000 MVR21 733,10000 TRY