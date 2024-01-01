500 турецких лир в мавританские угии

Сконвертируйте TRY в MRU по реальному обменному курсу

500 try
598,96 mru

TL1,000 TRY = UM1,198 MRU

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в MRUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,21531,2359
Низкий1,19021,1902
В среднем1,20191,2142
Изменить0.10%-1.31%
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Соотношение 1 TRY к MRU

За последние 30 дней максимальный курс TRY к MRU составил 1,2153, а минимальный — 1,1902. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,2019. Изменение курса TRY к MRU в процентном соотношении составило 0.10.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к MRU составил 1,2359, а минимальный — 1,1902. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2142. Изменение курса TRY к MRU в процентном соотношении составило -1.31.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в мавританские угии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в MRU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

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TRY в AED

TRY в EGP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Мавританская угия
1 TRY1,19792 MRU
5 TRY5,98960 MRU
10 TRY11,97920 MRU
20 TRY23,95840 MRU
50 TRY59,89600 MRU
100 TRY119,79200 MRU
250 TRY299,48000 MRU
500 TRY598,96000 MRU
1000 TRY1 197,92000 MRU
2000 TRY2 395,84000 MRU
5000 TRY5 989,60000 MRU
10000 TRY11 979,20000 MRU
Обменные курсы Мавританская угия / Турецкая лира
1 MRU0,83478 TRY
5 MRU4,17389 TRY
10 MRU8,34777 TRY
20 MRU16,69554 TRY
50 MRU41,73885 TRY
100 MRU83,47770 TRY
250 MRU208,69425 TRY
500 MRU417,38850 TRY
1000 MRU834,77700 TRY
2000 MRU1 669,55400 TRY
5000 MRU4 173,88500 TRY
10000 MRU8 347,77000 TRY