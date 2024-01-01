5 турецких лир в македонские денары

Сконвертируйте TRY в MKD по реальному обменному курсу

5 try
8,56 mkd

TL1,000 TRY = ден1,711 MKD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в MKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,76121,7749
Низкий1,70051,7005
В среднем1,73471,7545
Изменить-2.35%-3.50%
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Соотношение 1 TRY к MKD

За последние 30 дней максимальный курс TRY к MKD составил 1,7612, а минимальный — 1,7005. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,7347. Изменение курса TRY к MKD в процентном соотношении составило -2.35.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к MKD составил 1,7749, а минимальный — 1,7005. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,7545. Изменение курса TRY к MKD в процентном соотношении составило -3.50.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в македонские денары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и MKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в MKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Македонский денар
1 TRY1,71137 MKD
5 TRY8,55685 MKD
10 TRY17,11370 MKD
20 TRY34,22740 MKD
50 TRY85,56850 MKD
100 TRY171,13700 MKD
250 TRY427,84250 MKD
500 TRY855,68500 MKD
1000 TRY1 711,37000 MKD
2000 TRY3 422,74000 MKD
5000 TRY8 556,85000 MKD
10000 TRY17 113,70000 MKD
Обменные курсы Македонский денар / Турецкая лира
1 MKD0,58433 TRY
5 MKD2,92164 TRY
10 MKD5,84328 TRY
20 MKD11,68656 TRY
50 MKD29,21640 TRY
100 MKD58,43280 TRY
250 MKD146,08200 TRY
500 MKD292,16400 TRY
1000 MKD584,32800 TRY
2000 MKD1 168,65600 TRY
5000 MKD2 921,64000 TRY
10000 MKD5 843,28000 TRY